Officieel: Movistar kondigt met Fernando Gaviria derde versterking van de dag aan

Het gerucht ging al even, maar Movistar heeft de transfer van de Colombiaanse sprinter officieel bekend gemaakt.

Na de Spaanse youngster Iván Romeo en de Portugees Ruben Guerreiro eerder Movistar met Fernando Gaviria (28) een derde versterking aangekondigd. De Colombiaan komt over van UAE Team Emirates.

Na vier jaar bij UAE Team Emirates kreeg Gaviria er geen nieuwe contract meer. Gavaria kwam nooit echt meer op het niveau dat hij haalde bij Quick-Step. Na talloze coronabesmettingen geraakte hij ook niet meer vorm. UAE verweet Gavaria ook de juiste arbeidsethos en zou zich niet genoeg met zijn vak bezig houden.

Movistar geeft hem nu een contract voor één jaar. "Ik kom bij een team met een zeer hoog prestige, dat op zijn beurt en tot nu toe erg gericht was op klimmers. Dat ze me vertrouwen, omdat ik een sprinter ben, geeft me extra motivatie om een ​​team van deze omvang goed te vertegenwoordigen", zegt Gaviria over zijn transfer.