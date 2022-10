Pauline Ferrand-Prevot heeft maar één doel voor ogen, maar denkt wel aan terugkeer naar de weg

De Française heeft wereldtitels in verschillende disciplines, maar ze mist nog één medaille.

Pauline Ferrand-Prevot is een van de meest veelzijdigde rensters van het peloton. Met wereldtitels op de weg, het veld, het mountainbiken en onlangs in het gravel is haar palmares al redelijk indrukwekkend.

Toch mist ze nog één medaille, een Olympische medaille. Bij haar nieuwe ploeg INEOS Grenadiers gaat ze dan ook vol voor het mountainbiken de volgende twee jaar. Om goud proberen te pakken in 2024. In 2016 werd ze geteisterd door blessures, vorig jaar in Tokio leek ze in vorm, maar toen werd ze pas tiende.

Na de Olympische Spelen zien we haar waarschijnlijk terug op de weg. “Als ik kijk naar de Tour de France en al die grote koersen. Misschien wil ik daar later deel van uitmaken. Maar nu wil ik met focussen op de Olympische Spelen in mijn thuisland, ik heb een goeie kans”, zei ze op een persconferentie.