Remco Evenepoel over zijn horrorval in Lombardije: "Nog steeds last van mijn onderrug"

In 2022 was alles peis en vree voor Remco Evenepoel, maar in de podcast Geraint Thomas Cycling Club vertelde hij dat hij nog altijd last heeft van zijn val in de Ronde van Lombardije.

"Dat was de ergste dag in mijn leven", vertelde Remco Evenepoel in de podcast Geraint Thomas Cycling Club over zijn val in de Ronde van Lombardije. "Ook voor mijn familie. Op een bepaald moment kon ik mijn benen weer voelen en toen wist ik dat ik nog leefde." "Ook heb ik een tijd gedacht dat mijn carrière erop zou zitten", ging Evenepoel verder. "Toen ik terug op niveau begon te komen, kreeg ik een terugval. Ik moest opnieuw 6 weken rusten. Toen heb ik gedacht dat de druk op mijn spieren in mijn onderrug nooit zal weggaan." Uiteindelijk herstelde Evenepoel verder en kende hij in 2022 een uitzonderlijk jaar. "Ik wel nog altijd last van die onderrug. Na een week fietsen wordt de rechterkant van mijn onderrug, waar mijn breuken zaten, nog altijd stijf en die gaat dan blokkeren. Mijn rug moet dus bijna elke week nagekeken of gekraakt worden. Dat komt allemaal door die val, waar ik een paar spieren verloren ben."