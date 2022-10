Renner van EF Education-EasyPost ontbindt zijn contract en gaat naar Movistar

Eind september vertelde zijn makelaar aan VeloNews nog dat Ruben Guerreiro zijn contract bij EF Education-EasyPost niet zou uitdoen. Hij zou naar Movistar gaan. Enkele weken later is alles geregeld en gaat Guerreiro naar Movistar.

Normaal had Ruben Guerreiro nog een contract tot eind 2023 bij EF Education-EasyPost, maar in onderling overleg gingen beide partijen uiteen. Guerreiro was via zijn makelaar al aan het onderhandelen met Movistar en daar kwam een driejarig contract uit.

"Movistar is altijd een team geweest, die ik als kind bewonderde", vertelde de Portugees. "Ik kijk er dan ook heel erg naaruit om voor hen te koersen. Ik heb het gevoel dat mijn beste jaren eraan komen. Daarom wil ik me ook zo veel mogelijk als klimmer in de grote rondes, koersen van een week en de zware eendagskoersen tonen."

Voorlopig zijn een rit en de bergtrui in de Giro van 2020 de grootste zeges uit Guerreiro's carrière. Dit jaar won hij de Mont Ventoux Dénivelé.