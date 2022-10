Thymen Arensman verklaart waarom hij niet voor DSM of Jumbo-Visma koos, maar wel voor INEOS Grenadiers

Thymen Arensman maakt de overstap van DSM naar INEOS Grenadiers.

Thymen Arensman (22) brak dit jaar helemaal door als klassementsrenner. Met een zesde plaats in de Vuelta, een tweede in de Ronde van Polen en een zesde plaats in Tirrenro-Adriatico.

Logisch dat INEOS Grenadiers dan op de kar sprong voor de Nederlander die zelf ook weg wilde bij DSM. "Ik vind het fijn dat ik naar een buitenlandse ploeg ga. Op die manier stap ik toch vanzelf wat meer uit mijn comfortzone", zegt Arensman bij In de Leiderstrui.

"Met die transfer naar INEOS Grenadiers kan ik mijzelf als renner, maar zeker ook als mens, weer ontwikkelen. Ik denk dat ik dat gewoon fijner vind dan bij een Nederlandse ploeg", zegt de Nederlander ook nog die beseft dat de concurrentie bij INEOS niet mals zal zijn.

"Het is alleen maar goed om die interne concurrentie te hebben, op die manier kun je elkaar naar grotere hoogtes stuwen. Daar gaan we bij die ploeg allemaal veel aan hebben, want zo kunnen we elkaar gedurende het seizoen een beetje uitdagen."