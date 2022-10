Prijzenkast geraakt alsmaar voller: Remco Evenepoel wint nu ook Nationale Trofee voor Sportverdienste

De prijzenkast van Remco Evenepoel geraakt steeds voller, zelfs al is het een nieuwe. De Trofee voor Sportverdienste van het jaar is nu ook voor hem.

Hoe straf het wielerseizoen van Remco Evenepoel was, blijkt uit de trofeeën die hij de jongste weken al mocht ontvangen. Het begon met de Kristallen Fiets. Evenepoel zei in de uitzending van die verkiezing dat zijn vroegere prijzen bij zijn ouders blijven staan. Binnenkort kan hij samen met echtgenote Oumi in zijn nieuwe woning dus een nieuwe prijzenkast vullen.

Aan trofeeën om daar in te zetten geen gebrek. Remco Evenepoel is immers ook al verkozen tot Flandrien van het Jaar. Nu komt daar dus ook de Nationale Trofee voor Sportverdienste bij. Dat is een prijs die een sporter maar één keer in een carrière kan winnen.

OPVOLGER VAN ABDI

Ook deze prijs kan Remco Evenepoel dus reeds afvinken. De wielrenner van Quick.Step-Alpha Vinyl volgt op de erelijst marathonloper Bashir Abdi op.