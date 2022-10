Nog altijd geen nieuwe CEO bij Lotto-Dstny tijdens teamdagen in Beringen

Het is nog altijd wachten op witte rook over de opvolger van CEO John Lelangue.

CEO van de Nationale Loterij Jannie Haeck was op 3 oktober te gast in de podcast De Tribune. Hij zei toen dat er twee weken later zeker nieuws zou zijn over de nieuwe CEO, maar dat is er nog altijd niet.

Haeck kondigde toen ook aan dat er een headhuntingbureau zou worden aangesteld om de ploeg te helpen naar geschikte kandidaten. Maar die zoektocht is nog altijd aan de gang en zit nog altijd niet in de laatste fase, dat meldt Het Laatste Nieuws.

De naam van Axel Merckx zou daar nog altijd op staan. Sommige kandidaten zouden ook afgehaakt hebben omdat ze niet genoeg hun eigen ding zouden kunnen doen. CEO John Lelange blijft tot 31 december actief en ontvangt dus de renners voor de teamdagen van de ploeg in Beringen deze week.

Een volgende deadline voor de nieuwe CEO lijkt 22 november, dan houdt de ploeg een teambuilding.