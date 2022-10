Philippe Gilbert gestopt met wielrennen maar niet met fietsen: "Ik wil een degelijk niveau blijven halen"

Philippe Gilbert is zoals u weet gestopt met wielrennen, maar de fiets helemaal aan de kant laten behoort niet tot zijn plannen.

Bij elke atleet die een punt zet achter zijn of haar carrière, is het telkens weer de vraag: gaat die nog actief blijven? Gaat die fysiek erg veranderen? Philippe Gilbert heeft alvast de intentie om op en top fit te blijven. "Ik ben zeker van plan om te blijven fietsen. Ik ben gepassioneerd door de fiets."

TRAININGSBEEST

Doorheen zijn wielerloopbaan stond Gilbert ook bekend als een echt trainingsbeest en had hij vaak de gewoonte om zelfs meer op de fiets te zitten dan voorzien was. "In de laatste maanden heb ik zelfs nog erg veel getraind. Ik ga dus nog blijven fietsen en wil ook nog een degelijk niveau blijven halen. Als je geen conditie hebt, wegen de inspanningen veel te zwaar."

Enkele ritjes met kennissen uit het peloton zullen ongetwijfeld ook nog wel volgen en dan wil Gilbert geen mal figuur slaan. "In Monaco zal ik ook nog wel de kans hebben om samen met enkele profrenners te trainen. Dan zal ik ook wel enig niveau moeten halen."