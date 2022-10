Eli Iserbyt trekt als leider in de wereldbeker naar Tabor en ziet 'crosser pur sang' zijn als een compliment

Eli Iserbyt is momenteel met 2 zeges in de VS leider in de wereldbeker. Zondag kan hij ook de 3e manche in Tabor winnen.

Dinsdag landde Eli Iserbyt in de ochten terug in België. Hij kwam terug van een succesvolle week in de VS. Zondag rijdt hij in Tabor en wil hij ook die manche van de wereldbeker winnen. Iserbyt heeft wel nog wat last van een jetlag. Zo vertelde hij aan Het Nieuwsblad. Hij denkt dat in Tabor de jetlag nog maar voor 90% zal verteerd zijn. Ook had Iserbyt nog een punt van kritiek over de wereldbeker. Volgens hem moet het prijzengeld naar omhoog. Hij weet dat het prijzengeld sinds 2000 ongeveer hetzelfde gebleven is, terwijl ze van 6 naar 14 manches zijn gegaan. De uitstap naar de VS is daardoor ook duur. Zeker als je geen podium rijdt. Dan verlies je geld. Ten slotte had Iserbyt het ook over Wout Van Aert, Mathieu van der Poel en Quinten Hermans. Zij kijken eerder naar de weg, terwijl Iserbyt resoluut voor de cross kiest. Je kan hem dus bestempelen als een 'crosser pur sang'. Zelf vindt hij dat een compliment. Hij kiest gewoon voor het traject om te crossen en het beste dat bij hem past.