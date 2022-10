Lucinda Brand gaat een revalidatie tegemoet: "Wellicht geen EK"

"Ik sta voor enkele moeilijke weken", schreef Lucinda Brand op Twitter. "Maandag word ik al geopereerd en daarna ga ik hard werken om, van zodra ik ben hersteld, terug te keren. Het EK lijkt te vroeg te komen. We zullen wel zien wat er gebeurd."

Zaterdag liep Brand bij de verkenning van de omloop in Tabor een breukje in een haar hand op. Er wordt verwacht dat ze enkele weken uit zal zijn.

I will have some challenging weeks ahead. Monday surgery and then working hard to come back in competition as soon as it’s justified. Making it before 🇪🇺 seems impossible 😢 let’s see how things go pic.twitter.com/WOF3wYrlii