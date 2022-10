Marianne Vos na haar Nederlandse titel in het gravelbiken: "Heel mooi, die titel"

Marianne Vos pakte de Nederlandse titel in het gravelbiken. Na de finish was ze zo blij als een kind.

In Wissel ten noorden van Apeldoorn kwam Marianne Vos op het NK gravelbiken solo over de finish. Ze had duidelijk genoten van de wedstrijd. "Er stond heel wat publiek langs de kant en er waren continu aanmoedigingen. Dan moet je proberen om een goed tempo te onderhouden. Deze Nederlandse titel is dan ook heel mooi", reageerde ze bij de NOS.

Opvallend was dat Marianne Vos op haar crossfiets reed en niet op een gravelbike. "Er zijn verschillende fietsen die de ondergronden moeten aankunnen", verklaarde ze haar keuze.

Na het NK is het voor Vos tijd voor de cross. Dinsdag staat ze aan de start van de Nacht van Woerden en mag ze haar regenboogtrui nog eens tonen: "Ik heb daar veel zin in en ben ook benieuwd."