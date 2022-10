📷 Renner van Intermarché-Wanty-Gobert treedt in het huwelijksbootje

Het was al een succesvol jaar voor Louis Meintjes en dat is na afgelopen weekend alleen nog maar succesvoller geworden.

Dit seizoen was een succesvol jaar voor Louis Meintjes. Hij haalde de top 10 in de Dauphiné, de Tour de France (met een 2e plaats in de rit naar Alpe d'Huez) en de Ronde van Sicilië. Ook pakte hij de zege in de Ronde van de Apennijnen en in de 9e etappe van de Vuelta. Dat waren zijn 1e overwinningen sinds 2015.

Zijn mooie seizoen werd ook extrasportief mooi afgesloten. Meintjes trad afgelopen weekend met Laura in het huwelijksbootje.