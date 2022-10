Lars van der Haar kan geen tweede keer op rij winnen in Tábor: "Bleef iets te lang zitten"

Vorig jaar was hij er nog de beste, nu moest Lars van der Haar tevreden zijn met plek twee in Tábor.

Na zijn derde plaats in Waterloo sloeg Lars van der Haar de Wereldbeker in Fayetteville over. In Tábor deed hij weer mee voor winst, maar uiteindelijk was Eli Iserbyt de sterkste.

Terwijl Iserbyt al was vertrokken, reed Van der Haar samen met Sweeck en Vanthourenhout in de achtervolging. In de voorlaatste ronde wist hij de twee af te schudden en kwam hij nog dicht bij Iserbyt, maar hij strandde op vijf seconden.

"Ik heb uiteindelijk gewacht op de laatste ronden, maar bleef toch iets te lang zitten. Ik ging er daarna nog vol voor, maar slaagde er niet meer in om het verschil te overbruggen. Ik moet Eli dan ook feliciteren, hij boekt hier een verdiende overwinning. Hij was de beste man in koers", zei de Nederlander achteraf.