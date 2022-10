Duidelijkheid over Wout Van Aert en het WK in Hoogerheide

Er was vooraf onduidelijkheid of Wout Van Aert het WK veldrijden in Hoogerheide zou rijden. Ondertussen is er een beslissing gevallen.

Momenteel houdt Wout Van Aert even een competitiepauze. Deze week had hij een gesprek met sportief manager Merijn Zeeman. Daarin werd er over het programma van 2023 gesproken. Het ging onder meer over het veld. "Begin december zal hij veld induiken, maar het hangt ook af van de trainingsweken", vertelde Zeeman aan Het Laatste Nieuws. "Als hij voldoende basis heeft, wordt het misschien al eind november. Het WK in Hoogerheide zal hij zeker rijden." Ook ging dat gesprek over zijn programma op de weg. Aan Het Nieuwsblad vertelde Zeeman dat alles op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix wordt gezet. Over de Tour is nog niets beslist. Het kan volgens Zeeman zijn dat het copy paste als vorig jaar is, maar ook de Giro is een optie.