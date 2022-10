Eli Iserbyt over prijzengeld en onkosten Wereldbeker: "Vorig jaar 5.000 euro verdiend en vanaf nummer drie verlieslatend"

Eli Iserbyt won al vier keer op zes crossen en ook de komende tijd komen er heel wat belangrijke crossen aan.

Te beginnen met de Superprestige in Ruddervoorde op zaterdag en de Wereldbeker in Maasmechelen op zondag. Die twee crossen staan slechts op plek vier en drie wat belangrijkheid betreft voor Iserbyt.

De Koppenbergcross, de eerste manche van de X2O-trofee, op 1 november is het belangrijkste. Op twee staat het EK in Namen volgende week zondag. Iserbyt begrijpt ook het in vraag stellen van Tomas Van Den Spiegel van de startgelden in de Wereldbeker, maar Iserbyt vindt dan wel dat het prijzengeld of de onkosten voor de ploegen fors omhoog moeten.

"Nu is de Wereldbeker zonder startgeld onbetaalbaar, zeker voor buitenlandse renners. Vorige winter won ik de Wereldbeker en kreeg ik 30.000 euro. Als ik er de kosten en belastingen af trok, bleef netto nog 5.000 euro over. Vanaf de nummer drie in het eindklassement was het zelfs verlieslatend", zegt hij bij Het Laatste Nieuws.