'Superman' Miguel Ángel López blijft gewoon bij Astana, speculaties over vertrek kloppen niet

De Colombiaan Miguel Ángel López doet zijn contract bij Astana tot eind 2023 gewoon uit.

Er was de laatste dagen wat speculatie ontstaan dat Miguel Ángel López na een jaar alweer wou vertrekken bij Astana. In 2021 was hij ook al opgestapt bij Movistar nadat hij volgens hem te weinig steun kreeg in de Vuelta van dat jaar en in de voorlaatste rit nog opgaf.En dat terwijl hij op dat moment nog op het podium stond.

De Colombiaan, die dit jaar een rit won in de Tour of the Alps en vierde werd in het eindklassement in de Vuelta, doet zijn contract tot eind 2023 dus gewoon uit bij Astana. Dat bevestigt Mundociclistico.

De berichtgeving over het feit dat Ángel López wou vertrekken is dan ook fout volgens hen.