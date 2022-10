Wereldbeker pakt uit met enkele mooie beelden van nieuwe cross in Maasmechelen

Na de Wereldbekers in Waterloo, Fayetteville en Tábor trekt het belangrijkste klassement dit weekend naar Maasmechelen.

Meer bepaald naar de Terhills in het National Park Hoge Kempen. Eli Iserbyt en Fem van Empel kunnen er hun vierde zege op rij pakken dit seizoen in de Wereldbeker.

Na Maasmechelen is er een weekje geen Wereldbeker door het Europees kampioenschap. Na het EK staan als eerste Beekse Bergen, Overijse en Hulst op het programma.

Speaking of a dream location for a cyclo-cross race… 馃槏 We are delighted to host a #CXWorldCup round for the very first time in the wonderful Terhills - National Park Hoge Kempen in @MAASMECHELEN.馃尦馃敐 pic.twitter.com/CnXMkmSlyW