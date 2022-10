Christan Prudhomme verdedigt Tour met weinig tijdritkilometers: "Tijdritten hebben de neiging om de koers te verlammen"

De Tour van 2023 heeft opvallende weinig tijdritkilometers maar de Tour-baas verdedigt dat.

Terwijl er in de Tour van dit jaar nog 53,9 kilometer bevatte en dit van vorig jaar 58 kilometer telt de Tour van volgend jaar slechts 22 kilometer tegen de klok.

Tour-baas Christan Prudhomme verdedigt die keuze. "Ik zie de kampioenen het liefst schouder aan schouder vanaf het eerste weekend. Dat weten jullie ook allemaal heel goed. Een nek-aan-nek gevecht is veel beter dan rijders die hun tijden achter elkaar laten nemen", zegt hij bij Cyclingnews.

"Toen ik klein was, hadden we een dualiteit tussen klimmers en tijdrijders, een tegenstelling van stijlen. Nu zijn we terug in een aanvallend soort wielrennen, met renners die bijna overal kunnen winnen. Tijdritten hebben de neiging om de koers te verlammen", zei Prudhomme ook nog.