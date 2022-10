Intermarché-Wanty-Gobert ziet kansen voor Biniam Girmay in Tour 2023

Dit jaar sloeg Biniam Girmay de Tour over, volgend jaar komt hij wellicht wel aan de start.

Performance manager Aike Visbeek is blij met het Tour-parcours voor volgend jaar. Na een zevende plaats van Louis Meintjes dit jaar en de weinige tijdritkilometers van volgend jaar ziet de ploeg kansen.

"Dit is het type parcours waar we op gehoopt hadden met de selectie die we voor ogen hadden. Enerzijds worden het drie zware weken doorheen de vijf bergketens en met weinig kilometers tegen de klok, wat uitstekend bij het profiel van Louis Meintjes past", zegt Visbeek.

Visbeek ziet ook kansen voor Biniam Girmay. "Het vele klimwerk in de beginfase verhoogt de kansen van Biniam. Zeker ten opzichte van de pure sprinters in de tweede wedstrijdhelft. Ik verwacht verschillende etappes met vuurwerk en een lange strijd voor winst in het algemeen klassement van de Tour", zei de Nederlander nog.