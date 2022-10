Parijs-Roubaix-winnaar Van Baarle over transfer naar Jumbo-Visma: "Meteen telefoon na overwinning"

Dylan van Baarle maakte overstap van de ene sterrenploeg naar de andere.

Na vijf jaar bij INEOS Grenadiers trekt Dylan van Baarle (30) de volgende drie jaar het truitje van Jumbo-Visma aan. Hij dacht vorige winter niet aan een transfer, maar uiteindelijk koos hij er toch voor om te veranderen.

"Het vuurtje werd stilaan wat aangewakkerd. Merijn (Zeeman, red.) hing na Parijs-Roubaix ook meteen weer aan de telefoon, al waren er al onderhandelingen" aldus Van Baarle in de Live Slow Ride Fast-podcast. Bij zijn eigen ploeg duurden de onderhandelingen wat langer en hij koos voor de Nederlandse ploeg.

Daar komt hij in een sterk team met onder meer Wout van Aert, Christophe Laporte en Tiesj Benoot voor het voorjaar. "Zij hebben er vertrouwen in dat het gaat werken en ik ook. We hebben een sterke ploeg en maken elkaar ook alleen maar sterker. We moeten met zoveel mogelijk in de finale zien te komen en dan het spelletje spelen."

"Ik ben in ieder geval super nieuwsgierig naar wat zij nog uit mij kunnen halen. Daarbij voelt het toch een beetje als thuiskomen, dus ik kijk er heel erg naar uit.", aldus de Nederlander.