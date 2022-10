Paul Herygers na kritiek over parcours Maasmechelen: "Je kan niet aan iedereen toegeven en vooral niet aan renners"

Over het parcours van de nieuwe Wereldbeker in Maasmechelen werd achteraf veel gezegd. Volgens Paul Herygers wisten de renners wat hen te wachten stond.

Eli Iserbyt, Lars van der Haar en ook Quinten Hermans deden na de cross enkele scherpe uitspraken over het parcours in Maasmechelen. Iserbyt wou "er volgend jaar niet meer terugkomen", Van der Haar vond "dat het niet thuishoort in de Wereldbeker".

Paul Herygers vindt die kritiek onterecht. Herygers had het parcours zelf wel verkend vrijdag en vreesde wel voor wat lekke banden, maar hij vond het allemaal wel meevallen achteraf.

"Iedereen wist op voorhand wat hen te wachten stond. De renners hebben tijd gehad om hun fiets aan te passen aan de ondergrond. Ik sta achter de organisatie", zegt hij bij Sporza.

"Je kan niet aan iedereen toegeven en vooral niet aan renners. De organisatoren, de mannen die de palen in het parcours kloppen en nadarhekken zetten, hebben het meeste recht van spreken", besloot hij.