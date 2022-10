Wereldbeker veldrijden: Fem van Empel blijft autoritair op 1, Eli Iserbyt ziet Laurens Sweeck naderen

Na Maasmechelen is er een nieuwe stand binnen de wereldbeker veldrijden. Fem van Empel blijft dominant bovenaan. Bij de mannen wordt de kloof wat kleiner.

In Maasmechelen won eens iemand anders dan Eli Iserbyt de wereldbekermanche. Laurens Sweeck won en komt zo korter op Iserbyt. Sweeck telt 122 punten. Iserbyt heeft er 145.

Daarachter is er een kloof. Michael Vanthourenhout heeft 94 punten, maar Lars van der Haar (85) hijgt in de nek. Ook Niels Vandeputte (77) is niet ver weg. De rest van de top 10 zijn Daan Soete (66), Michael Boros (57), Toon Vandebosch (49), Timon Rüegg (46) en Thibau Nys (42).

Bij de vrouwen bouwde Fem van Empel haar straat voorsprong nog wat verder uit. Ze telt na haar 4 op 4 160 punten. Denise Betsema is met 88 punten 1e achtervolger. In de buurt van Betsema staan Ceylin del Carmen Alvarado (87), Annemarie Worst (80) en Inge van der Heijden (78).

Puck Pieterse rukt na haar 2 2e plaatsen verder op. Ze staat 6e met 60 punten. Lucinda Brand zakt verder weg naar plaats 7 en blijft door haar blessure op 55 punten staan. Dat is evenveel als Clara Honsinger die op 8 staat. Hélène Clauzel (48) en Shirin van Anrooij (44) vervolledigen de top 10.