Alexander Kristoff nog steeds razend ambitieus: "Wil honderd profzeges voor ik stop"

Alexander Kristoff (36) verruilt Intermarché-Wanty-Gobert na een jaar voor Uno-X, maar wil niet uitbollen bij de Noorse ploeg.

Alexander Kristoff reed maar een jaar bij het Belgische Intermarché-Wanty-Gobert. Hij gaat de komende drie jaar rijden voor de Noorse Pro Continentale ploeg Uno-X.

Dit jaar behaalde Kristoff vijf overwinningen, waarvan de solo in de Scheldeprijs de mooiste was. Daarmee staat de Noor nu op 86 profzeges. En hij stelt zichzelf nog een ambitieus doel voor zijn jaren bij Uno-X.

"Honderd is een mooi getal, dat bovendien niet zo ver weg is. Ik denk dat ik ongeveer vijf koersen per jaar zal winnen. Dit jaar heb ik er vijf gewonnen, dus als ik het nog drie jaar kan doen, zal ik niet ver vanaf zijn", zegt hij bij TV2 Norge.