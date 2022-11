Ook Stan Dewulf heeft goed opgelet bij voorstelling: "Het zal spektakel geven in de Tour, echt zin om terug te keren"

Bij de voorstelling van het Tour de France-parcours enkele dagen geleden was ook Stan Dewulf aanwezig. De Belg van AG2R zou er graag bij zijn bij de Grand Départ van 2023.

Dewulf heeft uiteraard alert aandachtig gekeken naar wat in Parijs voorgesteld werd, met onder meer een Grand Départ in het Spaanse Bilbao. "De start in het Baskenland bevalt me wel. Dat is altijd een heel mooie regio. Ik denk dat dat wel spektakel gaat geven. Daarna zakken we af naar de Pyreneeën en nadien naar de Alpen. Ik vind het een mooi Tour de France-parcours."

De deelnemers zijn verzekerd van drie zware weken. "Het zal zwaar zijn. Ik zie niet meteen veel sprinterskansen. Het zal dus moeilijk worden, met een start die ook niet makkelijk oogt. Het draait om het wielerspektakel en het zal een mooie koers zijn om op televisie naar te kijken."

TOUR-DEBUUT IN 2022

Dewulf maakte vorig jaar zijn Tour-debuut. Klaar voor een tweede deelname? "Het is altijd iets speciaal. Dit geeft me goesting om terug te keren, dat is zeker." Dan is het wel vechten om de selectie te halen en de plaatsjes zullen zeker duur zijn. "Het zal moeilijk worden, maar het is niet onmogelijk."

Een extra reden om erbij te willen zijn is omdat onze landgenoot heel wat mogelijkheden ziet voor de kopman van zijn ploeg. "We kunnen wel iets bereiken met Ben O'Connor. Het is echt een parcours dat hem goed ligt. Ik heb echt zin om met AG2R Citroën weer naar de Tour te gaan."