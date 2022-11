7 op 8: revelatie Fem van Empel breekt helemaal door

Bij de vrouwen wordt het veldritseizoen momenteel gedomineerd door Fem van Empel. De belofte won al 7 van haar 8 crossen dit seizoen.

2 seizoenen geleden zag je Fem van Empel voorin al eens opduiken. Ze begon de beste vrouwen al een beetje te volgen. Vorig seizoen begon ze ook mee te doen voor de overwinning. Ze won ook 2 wereldbekermanches. Die van Val di Sole en die van Flamanville. Iedereen zag dat ze steeds regelmatiger zou worden.

In de zomer van 2022 heeft van Empel nog een extra stap gezet. Het is zelfs een reuzestap. We zijn begin november en reed al 8 crossen. Daarvan won ze er 7. In haar laatste zege domineerde ze nog. Ook kan ze het op verschillende manieren afmaken. Ze won al door de snelste in de sprint te zijn of door een snelle laatste ronde uit haar benen te schudden.

BELOFTE

De enige keer dat van Empel geklopt werd, was toen Lucinda Brand in de laatste hectometers in Meulebeke een versmachtend tempo op te leggen, waardoor niemand er nog overheen kon. Een ander recept om van Empel te kloppen, werd nog niet gevonden.

Het is duidelijk dat van Empel momenteel de vrouw van het veldritseizoen is. Ook is ze tegelijkertijd de revelatie, want wie had 2 jaar geleden gedacht dat ze op haar 20-jarige leeftijd al zou domineren.

Want niet vergeten: van Empel is nog altijd een belofte. Officieel mag ze nog altijd aan beloftewedstrijden deelnemen, maar dat zal ze niet meer doen, want ze koos ervoor om enkel nog voor de elite uit te komen. Haar wereldtitiel bij de beloften in Oostende zal dus haar enige beloftetrui blijven.