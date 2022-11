Belgische veldrijdster zal tijdje afwezig zijn na hartoperatie

Door hartritmestoornissen moet de 38-jarige een tijdje aan de kant staan.

Joyce Vanderbeken (38) maakte het nieuws zelf bekend op haar sociale media. "Zoek me de komende weken niet in de sportuitslagen. Ik werd namelijk in het UZ Brussel geopereerd aan mijn hart omwille van hartritmestoornissen."

"Of de operatie geslaagd is zal de komende weken/maanden moeten uitwijzen. De komende 10 dagen bestaan uit rust en herstel, maar ik hoop heel snel terug deel uit te maken van het peloton. Op naar het nieuwe hoofdstuk Joyce 3.0."

Vanderbeken reed nog maar twee veldritten dit jaar. In het Franse Boulzicourt werd ze vijfde, in het Duitse Bad Salzdetfurth werd ze zesde.