Danny van Poppel geen fan van de klassiekers: "Ik vind daar niet zo veel aan"

Danny van Poppel ontpopte zich tot een van de beste sprintloodsen ter wereld.

Danny van Poppel loodste Sam Bennett in de voorbije Vuelta naar twee ritzeges en reed ook zelf enkele goeie uitslagen met onder meer een tweede plaats in de Scheldeprijs. Hij eindigde ook 16de in de Ronde van Vlaanderen dit jaar, maar die klassiekers zeggen hem eigenlijk weinig.

Door zijn snelheid aan de streep lijkt de Nederlander een ideaal profiel te hebben. “Ik vind een paar klassiekers leuk, maar ik heb daar nooit een band mee gehad. Ze willen vaak dat ik klassiekers doe, maar als ik eerlijk ben vind ik daar niet zoveel aan. Laat mij maar lekker met de sprint bezig zijn”, zegt hij bij Wielerflits.

Van Poppel vindt Kuurne-Brussel-Kuurne en Gent-Wevelgem voor de sprinters en de Ronde vindt hij leuk omdat die wedstrijd zo groot is. Maar Parijs-Roubaix zegt hem dan weer niks ondanks dat hij met zijn sprint een goeie kans maakt op de piste van Roubaix. “Iedereen zegt dat ik daar moet kunnen winnen, maar ik geef daar niks om.”