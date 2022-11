'Datum seizoensdebuut van Tom Pidcock in het veld bekend'

Het seizoensdebuut van Tom Pidcock komt steeds dichterbij. Over enige tijd zal hij weer zijn rentrée maken.

Op 19 november zal Tom Pidcock opnieuw het veld induiken. Dat meldt Het Nieuwsblad. Dan is er de cross in Merksplas, de 3e manche van de Superprestige. Hij zou dat weekend meteen de dubbel rijden, want hij zou een dag later ook de wereldbekermanche in Overijse rijden.

Pidcock is de regerende wereldkampioen in het veld. Sinds zijn wereldtitel reed hij geen enkele cross meer. De rest van zijn crossprogramma is nog niet bekend, maar het is zijn bedoeling om behoorlijk wat veldritten te rijden. Of hij ook het WK zal rijden, is nog niet duidelijk. Eerder gaf hij al aan dat de voorjaarsklassiekers voor hem volgend jaar het allerbelangrijkste zijn.