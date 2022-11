Domenico Pozzovivo heeft nog geen nieuw contract: "Een akkoord met Intermarché is waarschijnlijk"

Pozzovivo (39) droomt nog altijd van het podium in de Giro.

Domenico Pozzovivo kreeg pas half februari een contract bij Intermarché-Wanty-Gobert dit jaar. Hij stelde niet teleur en werd onder meer achtste in het eindklassement in de Giro en ook in enkele Italiaanse najaarsklassiekers eindigde hij een paar keer in de top tien.

Voor volgend jaar heeft hij ook nog altijd geen contract. "Ik heb er nooit aan gedacht om mijn carrière dit jaar te beëindigen. Ik heb dat ook altijd tegen het team gezegd, maar voorlopig hebben ze me nog geen contract laten tekenen", zegt hij bij Bicisport.

"Een overeenkomst met Intermarché is waarschijnlijk. Ik voel me op mijn gemak omdat ik een goed seizoen had en ik wil doorgaan. Laten we hopen dat het slechts een vertraging is."

Dromen van Giro-podium

Hoewel Pozzovivo op 30 november 40 wordt, heeft nog altijd steile ambities. "De Giro d'Italia is wat ik wil. De etappes ken ik bijna allemaal uit het hoofd. Dat ik nog niet op het podium stond in de Giro, is mijn grootste spijt. Ik kwam in de buurt in 2018, maar in de etappe waarin Froome de historische prestatie op Colle delle Finestre deed, had ik een slechte dag. Misschien sta ik zondag 28 mei wel op het podium."