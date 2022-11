Renner ontbindt zijn contract bij Trek-Segafredo, toekomst onbekend

Simon Pellaud tekende in 2021 nog een contract voor 2 jaar, maar in 2022 bevond hij zich in het sukkelstraatje. Hij had een coronabesmetting opgelopen en bleef daarmee sukkelen. Long covid was de diagnose. In juni kloeg hij daar nog over bij het Zwitserse Blick. Hij vreesde voor zijn carrière.

Het einde van zijn carrière kan er misschien komen. Pellaud en Trek-Segafredo beslisten om het contract te ontbinden. Er zijn wel al geruchten dat hij naar Tudor zou gaan. Dat is de ploeg van Fabian Cancellara.

In agreement with Trek-Segafredo management, Simon Pellaud has decided to part ways with the Team at the end of 2022.



We thank Simon for his hard work this season and wish him the best of luck with his future. pic.twitter.com/XyMgpLJIBc