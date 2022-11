Lucinda Brand kan haar Europese titel in Namen dan toch niet verdedigen

Lucinda Brand zal haar Europese titel in Namen dan toch niet verdedigen. Ze is niet voldoende hersteld van haar handblessure.

Enkele weken geleden liep Lucinda Brand een dag voor de wereldbeker in Tabor bij de parcoursverkenning een breuk in haar hand op. Daardoor moest ze enkele crossen schrappen. Ook deelname aan het EK en haar titel verdedigen, hing daardoor ook aan een zijden draadje. Zelf hoopte ze er nog op.

Toch werd Brand in de Nederlandse selectie voor het EK in Namen opgenomen. Al was deelname nog niet definitief. Daarvoor ging er in de loop van de week beslist worden. 2 dagen voor het EK bij de vrouwen werd de knoop definitief doorgehakt. "Spijtig genoeg kan ik mijn Europese titel in Namen niet verdedigen", aldus Brand.

"Het herstel van mijn rechterhand verloopt goed", ging Brand verder. "In een wegwedstrijd zou ik perfect kunnen deelnemen. Maar voor een cross en zeker die van Namen zijn technische skills en controle zo belangrijk. Daaruit moet ik concluderen dat 80% niet voldoende is om voor de overwinning te strijden."

Zo zal Brand haar rentree nog wat moeten uitstellen. "Volgende week ligt de focus op herstel en training om de laatste stap voor mijn terugkeer te zetten", besloot Brand.