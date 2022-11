Opvallend: Jay Vine zegt eerst dat hij bij Alpecin-Deceuninck blijft, maar verlaat dan toch het team

Enkele dagen geleden vertelde Jay Vine nog aan VeloNews dat hij bij Alpecin-Deceuninck ging blijven. Er was wel interesse door zijn Vuelta geweest, maar er was niets uit voortgekomen.

Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Ondanks zijn contract bij Alpecin-Deceuninck tot 2023 besliste Vine om naar Team UAE Emirates te trekken. Hij tekende er voor 2 jaar.

"Ik ben blij met de kansen die Alpecin-Deceuninck mij hebben gegeven", vertelde Vine. "Ook met hoe ze mij mijn plaats in het peloton hebben helpen zoeken."

"Door de combinatie van sterke rijders en hun ervaring met klassementen te rijden, is UAE een nieuwe logische stap in mijn carrière. Ik wil er mijn klassementsambities verder verfijnen."

