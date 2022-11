Bondscoach Vanthourenhout wil dat Belgen vooral samen tegen Van der Haar rijden: "Dit weekend wil ik een ploeg zien"

Op het komende EK veldrijden lijken de Belgen, maar met één buitenlander rekening te houden.

Doordat Mathieu van der Poel en Tom Pidcock nog altijd afwezig zijn, komt het buitenlandse gevaar voor de België maar van één iemand op het EK: Lars van der Haar. En daar wil de bondcoach op hameren, want Van der Haar werd meer dan eens vergeten.

"Hij is niet zo'n snelle starter, je denkt dat hij niet meedoet, maar hij groeit in elke wedstrijd. Van der Haar spaart zijn cartouches voor het juiste moment, meestal diep in de finale. En dan is hij heel gevaarlijk", zegt Vanthourenhout bij HLN.

De Belgen reden vooral tegen elkaar de voorbije weken, nu moeten ze samenwerken om die Europese titel in België te houden. "De voorbije weken hadden ze vooral schrik van mekaar, en wilden ze vooral niet van mekaar verliezen. Dit weekend wil ik een ploeg zien. Ik ga de jongens er absoluut nog een keer op wijzen dat Lars de tegenstander nummer één is", is de bondscoach duidelijk.