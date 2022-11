Neilson Powless positief over degradatiesysteem: "Zorgde dat ik op consistent niveau moest blijven koersen"

De Amerikaan kon in zijn laatste koers van jaar zegevieren.

De Amerikaan Neilson Powless (26) werd dit jaar twee keer vierde in een Tourrit en won zijn laatste wedstrijd van het jaar, de Japan Cup. Zijn ploeg EF Education EasyPost moest ook een heel jaar strijden tegen de degradatie, maar kon zijn plekje veilig stellen.

"De stress om niet te degraderen met de ploeg was zeker een motiverende factor. Je kon je voet namelijk niet van het gaspedaal afhalen. Elke wedstrijd waar je aan mee deed, moest je eigenlijk wel iets bereiken. Daarnaast maakte het team ook wel duidelijk hoe hard we als renners ons best moesten doen om de ploeg te redden. Degradatie is namelijk een doodstraf", zegt hij bij VeloNews.

"Hoop dat systeem blijft, maar anders gestructureerd"

Maar Powlessziet ook positieve zaken aan het systeeem. "Het zorgde er namelijk voor dat ik persoonlijk op een consistent niveau moest blijven koersen. Bovendien resulteerde het in het feit dat we beter samenwerkten als team."

"Maar als een team degradeert, vertrekken de grote sponsors en kan de ploeg bijvoorbeeld een deelname aan de Tour vergeten. Dat is een verlies voor de gehele wielersport. Ik hoop dat het systeem blijft, maar dat het anders gestructureerd wordt", besloot de Amerikaan.