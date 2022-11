Een uitdager voor Evenepoel? Girowinnaar wil graag zijn titel verdedigen

De Australiër zou graag opnieuw aan de start staat in Italië.

Jai Hindley won dit jaar de Giro door op de voorlaatste dag het roze af te pakken van Richard Carapaz. In 2020 verloor hij nog nipt de Giro door in de tijdrit slechter te doen dan de Brit Tao Geoghegan Hart, die na de voorlaatste rit nog in dezelfde tijd stond.

In 2023 wil Hindley graag terugkeren naar de Giro om er zijn titel te verdedigen. "Het winnen van de Giro verandert je carrière. Ik heb er altijd van gedroomd om een grote ronde te winnen. Daarnaast is de Giro heel bijzonder omdat hij wordt gereden in het mooiste land ter wereld met veel wielerfans, en het parcours is vaak spectaculair", zegt hij bij Marca.

"Of ik aan de start zal verschijnen zal afhangen van de routes van de Tour en de Vuelta en de wensen van het team, maar ik zou heel graag terugkeren in de Giro", zei de Australiër nog. Hij wordt dus mogelijk een tegenstander van Remco Evenepoel die door de vele tijdritkilometers misschien wel start in de Giro.