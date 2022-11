Wel in de wereldbekermanche van de Beekse Bergen: Lucinda Brand zit in de Nederlandse selectie

Lucinda Brand is in de Nederlandse selectie voor de wereldbekermanche van de Beekse Bergen opgenomen. Ze moest haar comeback sinds haar handblessure wat langer uitstellen.

In Namen had Lucinda Brand al haar comeback kunnen gemaakt hebben. Ze zat in de Nederlandse selectie voor het EK, maar 2 dagen voor het EK moest ze toch afzeggen. Ze was niet voldoende hersteld van haar handblessure.

Voor de wereldbekermanche van de Beekse Bergen is Brand opnieuw geselecteerd. Bondscoach Gerben de Knegt hoopt dat ze daar haar 1e stappen naar haar oude niveau kan zetten.

ENKEL ELITEWEDSTRIJDEN

Het gaat om grote selecties, want er zijn enkele crossen in de elitecategorie. Daardoor zijn er ook heel wat beloften aan de selecties toegevoegd.

Bij de vrouwen zijn naast Brand ook Fem van Empel, Denise Betsema, Annemarie Worst, Puck Pieterse, Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden, Shirin van Anrooij, Marianne Vos, Manon Bakker, Aniek van Alphen, Maud Kaptheijns, Leonie Bentveld en Femke Gort geselecteerd.

De Knegt rekent bij de mannen op Lars van der Haar, Corné van Kessel die ook zijn rentree zou maken, Pim Ronhaar, Ryan Kamp, Mees Hendrikx, Stan Godrie, Luke Verburg, Joris Nieuwenhuis, David Haverdings, Danny van Lierop, Bailey Groenendaal, Pete Uptegrove en Hugo Kars.