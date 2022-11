Biniam Girmay wil graag naar de Ronde van Vlaanderen en de Tour: "Zou een droom zijn die uitkomt"

Zet Biniam Girmay nog een stap vooruit in 2023? Deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen en de Tour staat alvast op zijn verlanglijstje.

Bij Ciclismo Internacional verzekert de Eritreeër dat hij zijn grenzen nog wil verleggen na zijn overwinning in Gent-Wevelgem en ritzege in de Giro. "Ik hoop om deel te nemen aan de Ronde van Vlaanderen en de Tour de France. Het zou een droom zijn die uitkomt." Vorig jaar was er na zijn triomf in Wevelgem al speculatie over Ronde-deelname, maar toen kwam het er niet van.

Het is logisch dat ze bij Intermarché-Circus-Wanty zullen blijven inzetten op de klassiekers met Girmay. "Na mijn ontdekking in de Vlaamse klassiekers is het mijn doel om ze beter voor te bereiden door op die routes te trainen." Ook op andere gebieden is er nog progressiemarge. "Ik moet me nog beter aanpassen aan de regen en de koude. Ik ben niet gewend om in die omstandigheden te koersen."

RESPECT GEGROEID

Een factor waar ook wel dient rekening mee gehouden te worden: echt op de verrassing spelen zal er in de toekomst niet meer bij zijn. "Het is goed om te zien dat het respect voor mij in het peloton is gegroeid, maar ze zullen mij nu ook wel meer in de gaten houden."