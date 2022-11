Chris Froome denkt voorlopig niet aan het winnen van de Tour: "Het wordt het jaar van de waarheid voor mij"

Viervoudig Tourwinnaar Chris Froom lonkt alweer naar volgend jaar. Het jaar van de waarheid, maakt de Brit er zelfs van.

In een interview bij Marca had Froome het over welke Tourambities hij nog koestert. "Ik denk niet aan het winnen van de Tour. De droom is er nog wel, maar het wordt moeilijk. Ik denk alleen aan het verderzetten van mijn proces. Na een zwaar ongeluk, waardoor ik bijna het wielrennen moest verlaten. Nu zijn de omstandigheden heel anders."

Froome heeft het dan over het feit dat er in de loop van het seizoen bemoedigende tekenen waren. Echt doorzetten kon op die momenten door omstandigheden niet. "Ik ben dit jaar positief geweest over een aantal prestaties, maar door verschillende zaken heb ik niet de kans gehad om echt te weten waar ik sta. Het wordt daarom nu het jaar van de waarheid voor mij. Dat waarin ik echt zal weten waar ik sta."

PIJNVRIJ BLIJVEN

Tegelijkertijd blijft de renner van Israel-Premier Tech realistisch over wat hij zal kunnen bereiken in 2023. "Mijn uitdagingen zijn een lange tijd pijnvrij te blijven en ergens een ritzege te ambiëren."