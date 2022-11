Deen die vertrekt bij Quick.Step krijgt bij nieuw team belangrijke rol in de klassiekers

Bij Quick.Step gaan ze het volgend jaar moeten stellen zonder een Deen die bij zijn nieuw team een belangrijkere rol krijgt in de klassiekers.

Mikkel Honoré lag nog onder contract bij Quick-Step, maar liet die overeenkomst ontbinden om bij EF Education-EasyPost aan de slag te kunnen gaan. Bij Feltet.dk heeft zijn toekomstige ploegleider Matti Breschel het over zijn potentieel.

VOLDOENDE MATURITEIT

"We denken dat hij matuur genoeg is om kopman te zijn in verschillende wedstrijden. Ik denk dat het één van de belangrijkste redenen is waarom hij van ploeg wou veranderen. In de klassiekers in het Noorden heeft Mikkel wel zijn plek", is Breschel zeker van zijn stuk.

De verwachtingen voor Honoré zijn bij EF Education-EasyPost dus behoorlijk hooggespannen. "Ik denk dat hij nog grootsere dingen kan doen dan hij tot dusver gedaan heeft in zijn carrière."