Julian Alaphilippe vol lof voor Remco Evenepoel: "Ronde van Vlaanderen mijn grote doel in eerste deel nieuw seizoen"

Julian Alaphilippe heeft vol lof gesproken over de prestaties van Remco Evenepoel in het seizoen dat net achter de rug is. De Fransman blikt ook vooruit en heeft de Ronde van Vlaanderen aangestipt in 2023.

"Het was natuurlijk geen gemakkelijk seizoen, met veel valpartijen en pech. Soms geraakte ik ziek net toen ik op de weg terug was. Er was altijd iets dat mij afremde. Nadat ik groen licht kreeg van de medische staff na mijn val in Luik-Bastenaken-Luik was ik natuurlijk gemotiveerd om de Tour te proberen halen. Daar bleek ik niet klaar voor", spreekt Alaphilippe in een video van zijn ploeg onder meer over het missen van de Tour.

"Uiteindelijk was het de best mogelijke beslissing om niet te gaan, want ik voelde in de eerste week van de Vuelta al dat ik geen honderd procent was. Om in de Tour elke dag in de gruppetto te moeten rijden in de regenboogtrui, was ook niet bepaald het doel van mezelf en de ploeg."

In die Vuelta was er wel succes met de ploeg. "Om Remco Evenepoel te helpen in zijn strijd om de rode trui, is iets dat ik nooit zal vergeten. Ik was heel ontgoocheld dat ik de jongens moest achterlaten en dat ik de laatste ritten op tv moest bekijken. Ze deden het geweldig en Remco zelf was ongelooflijk sterk. Ik ben blij voor hem en trots op hem. Als je naar zijn seizoen kijkt, is hij de beste renner die de regenboogtrui kan hebben."

Voor Alaphilippe is het kwestie om terug richting zijn topvorm te werken. Als het dan af en toe wat meezit, is dat ook mooi meegenomen. "Ik hoop op minder pech in het nieuwe seizoen. De Ronde van Vlaanderen is mijn grote doel in eerste seizoensdeel."