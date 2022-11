Lof voor Van Vleuten van landgenote die WK miste: "Ze tilt niveau naar boven omdat we haar willen verslaan"

Ze stonden samen nog op het Tourpodium: Annemiek van Vleuten en haar landgenote - en tevens concurrente - Demi Vollering. Laatstgenoemde praat lovend over de vrouw die het seizoen domineerde.

Vollering, die door een coronabesmetting het WK niet kon rijden, werd dit jaar tweede in de Tour achter van Vleuten. "Er waren dagen waarop we meer tijd op haar hadden kunnen pakken. Ik denk wel dat ik een goede Tour gereden heb, ik was gefocust op mijn eigen koers", zegt de SD Worx-renster bij Rouleur.

AAN TIJDRIT WERKEN

Volgend jaar zit er naast een zware bergrit ook een tijdrit in het Tour-parcours. "Ik moet weer aan mijn tijdrit gaan werken. Dat is een nieuw doel voor mij. Ik geef toe dat andere wedstrijden dan de Tour me beter liggen. Het verschil tussen mij en Annemiek is op die parcoursen niet zo groot, het is enkel dat ze zo goed is in de bergen. Ik hoop dat ik mijn vorm nog kan verbeteren zodat ik haar kan volgen."

Vollering benadrukt ook nog eens hoe belangrijk Van Vleuten, die straks aan haar laatste seizoen begint, is voor het vrouwenwielrennen. "Annemiek tilt het niveau van het vrouwenpeloton omhoog omdat we haar willen verslaan. We proberen dus even hard te trainen als zij."