Italiaan heeft opnieuw transfer beet en gaat voor derde team in minder dan een jaar rijden

Alessandro Fedelli begon 2022 bij Gazprom-Rusvelo. Maar dat Russisch team verloor door de oorlog in Oekraïne zijn licentie en Fedelli had geen ploeg meer. Hij reed enkele wedstrijden in het shirt van Italië voor hij weer een nieuwe ploeg vond.

In de GP Industria werd Fedelli nog tweede in maart, in juni tekende Fedelli dan bij EOLO-Kometa, de ploeg van Alberto Contador en Ivan Basso. Maar na een half jaar vertrekt hij daar alweer.

De Italiaan heeft een contract getekend voor één seizoen bij de nieuwe ploeg van Doug Ryder en Qhubeka, Q36.5 Pro Cylcing, waar Vincenzo Nibali adviseur wordt en er met Tom Devriendt één Belg gaat rijden.

"It's fantastic to be part of this project. I am motivated to have a good season and I am looking forward to fulfilling my potential."