Meer kritiek op het weglaten van oortjes: "Van Aert wist op WK niet dat hij voor tweede plaats aan het sprinten was"

Doorheen het jaar kunnen renners gebruik maken van oortjes, maar niet op het WK. Van Aert wist hierdoor niet dat hij op het WK in Wollongong aan het sprinten was voor de tweede plek. Van Aert werd uiteindelijk vierde.

In een video van The Cycling Dane komt onder meer Jonathan Vaughters, de manager van EF Education-EasyPost aan het woord. De Amerikaan is geen voorstander van die regeling zonder oortjes op een WK wielrennen.

"Het enige wat het wegnemen van oortjes met zich meebrengt, hebben we gezien op het WK. Wout van Aert wist niet eens dat hij aan het sprinten was voor de tweede plaats. Dat maakt het koersen vrijwel dom. De renners hebben gewoon geen informatie. Je kan geen informatie krijgen van iemand die iets op een bord schrijft, dat is gewoon onnozel", is Vaughters streng.

Volgens hem horen de oortjes bij het koersen anno 2022. "Als je de oortjes wegneemt, neem je ook de informatie weg en maak je de koers meer willekeurig en dommer. Ik denk niet dat we die weg op moeten."