Sportief manager SD Worx: "Tour de France Femmes is een gamechanger voor het vrouwenwielrennen"

De ploeg van Lotte Kopecky was voor de zesde keer in zeven jaar de beste ploeg in het vrouwenwielrennen.

SD Worx is een van de grootste ploegen in het vrouwenwielrennen en sloot voor de zesde keer in zeven jaar af als nummer één op de UCI-ranking. De Nederlandse ploeg behaalde grote overwinningen zoals de Ronde van Vlaanderen, Strade Bianche en de Brabantse Pijl.

Dit jaar was er ook voor het eerste een Tour de France voor vrouwen en Danny Stam, de sportief manager van de ploeg, was daar blij mee. "De Tour de France Femmes is een gamechanger voor het vrouwenwielrennen. Dit is next-level. Organisator ASO is niet de snelste met het invoeren van vrouwenwielrennen, maar wanneer ze er voor gaan dan staat er meteen ook iets", zegt hij op de website van de ploeg.

"Dat hebben we vorig jaar met Parijs-Roubaix gezien en nu zeker met de Tour de France Femmes. Het is overduidelijk dat deze rittenkoers een heel belangrijk moment in het seizoen wordt. Een piekmoment waar we naar toe gaan leven. Natuurlijk blijft het voorjaar met de Monumenten hun waarde behouden, maar het belang van de Tour de France Femmes is na één editie direct al heel groot."