Verklapte nieuwe ploegmaat per ongeluk welke grote ronde Remco Evenepoel gaat rijden in 2023?

Jan Hirt is een van de nieuwkomers bij Soudal-Quick Step volgend seizoen.

De Tsjech Jan Hirt (31) verlaat Intermarché-Wanty-Gobert en trekt naar Soudal-Quick Step. Daar wordt hij een belangrijke pion in de klimtrein van Remco Evenepoel, al kan Hirt wel zelf een goed klassement rijden.

De Tsjech eindigde dit jaar zesde in het eindklassement in de Giro en won een etappe. In de Ronde van Oman nam hij de eindzege mee naar huis. Maar toch lijkt hij volgend jaar in een helpersrol te belanden.

In een gesprek met ─îeská televize deed Hirt zijn plannen uit de doeken voor volgend seizoen. "Ik begin het seizoen in de Ronde van San Juan in Argentinië en dan zal ik waarschijnlijk naar de Giro d'Italia van 2023 gaan. Daar krijg ik de taak om Remco Evenepoel te helpen, die na het winnen van de Vuelta a España 2022 de Giro wil winnen."

Met de vele tijdritkilometers in de Giro leek dat al de grote ronde te worden waarin de wereldkampioen zou starten, maar door de verklaring van Hirt lijkt dat nog wat meer waarschijnlijk.