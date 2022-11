De nieuwe wereldbekermanche in de Beekse Bergen: "Technisch en snel en ik verwacht kleine verschillen"

Zondag staat in de wereldbeker een nieuwe cross in de Beekse Bergen op het programma. Richard Groenendaal bouwde het parcours.

"Centraal op het parcours ligt de start- en aankomststrook. Na de start is er een korte lus langs een strand. Vervolgens rijden de renners even door het gras en is er een brug richting de materiaalpost. Daarna volgen technische bochten en enkele korte heuveltjes in een bos elkaar op. Zo komen we weer aan de materiaalpost. Dan rijden ze via een aangelopen strand naar de aankomst", vertelde Richard Groenendaal aan Sporza.

Het wordt technisch en snel volgens Groenendaal: "Ook zal het overal breed zijn. Dus is inhalen mogelijk. Ook verwacht ik dat de verschillen klein zullen zijn en ik verwacht dat ze zullen sprinten voor de overwinning. Afgaande op de laatste weken zullen Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Lars van der Haar elkaar weinig ruimte geven. En misschien kan Thibau Nys zijn wagonnetje aanhaken."