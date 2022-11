Sleutelbeenbreuk voor Giacomo Nizzolo na crash op training

Giacomo Nizzolo heeft een sleutelbeenbreuk opgelopen tijdens een crash op training, zo laat Israel-Premier Tech weten.

Nizzolo kon een crash op training in Zwitserland zaterdag niet vermijden. De Italiaan liep een breuk op in zijn rechtersleutelbeen. Een operatie is echter niet nodig.

"Giacomo zal zoals voorgeschreven rust nemen waarna hij zo snel mogelijk de lichte training op de weg kan hervatten", laat de wielerploeg weten. "De verwachting is niet dat deze blessure invloed zal hebben op zijn voorbereiding voor het seizoen 2023."

De 33-jarige Italiaan haalde zijn beste prestaties dit seizoen in de Ronde van Castilië en Leon waar hij een rit en de puntentrui pakte.