Eli Iserbyt kan schade nog beperken in klassement, maar ziet Sweeck dicht komen: "Zal nog spannend worden"

Eli Iserbyt ziet Laurens Sweeck tot op vier punten komen in de stand van de Wereldbeker.

Eli Iserbyt had een slechte start in Beekse Bergen en reed op een bepaald moment buiten de top tien, maar werd toch nog vijfde. “Het was een lange wedstrijd voor me. Ik had een slechte start en klikte uit mijn pedaal. En in het bos was het erg moeilijk om posities te winnen”, zei Iserbyt bij Sporza.

“Uiteindelijk kan ik blij zijn met mijn prestatie, maar het resultaat blijft jammer. Ik had wat moeite om in het ritme te komen, want ik had weer last (van zijn rug, red)."

Iserbyt kon de schade nog beperken in het klassement met zijn vijfde plaats, maar ziet Laurens Sweeck door zijn tweede overwinning op rij wel tot op vier punten komen. "Ik blijf leider, maar het scheelt niet veel meer. Met nog 9 wedstrijden zal het spannend worden", besloot de leider.