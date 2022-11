Nederlandse Ronde van Limburg gaat in 2023 niet door, Belgische koers zoekt wel opvolger voor De Lie

Ook in 2023 wordt een opvolger gezocht voor Arnaud De Lie.

Zowel in België als in Nederland wordt er een Ronde van Limburg gereden. De Nederlandse koers gaat in 2023 niet door, dat meldt de organisatie zelf op haar website.

"Onder de huidige omstandigheden geen passend kwaliteitsniveau van de koers kan worden geboden. Daarbij spelen zeker ook de aangescherpte eisen op het vlak van veiligheid een voorname rol. Er wordt nagedacht over andere organisatievormen en samenwerkingsverbanden om de koers uiteindelijk in stand te kunnen houden voor de regio en het deelnemersveld." De Omloop van de Maasvallei zal wel doorgaan na een overname.

De Belgische Ronde van Limburg, georganiseerd door Flanders Classics, gaat wel door. Op 29 mei 2023 wordt er een opvolger gezocht voor Arnaud De Lie. Dit jaar won hij de Ronde van Limburg en haalde hij het in de massasprint onder meer van Danny van Poppel, Sam Bennett en Tim Merlier.