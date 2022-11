Ondanks lang wegseizoen voelt Nieuwenhuis zich nog mentaal fris: "Doe nu echt iets waar ik naar heb uitgekeken"

De Nederlander maakte definitief de switch van de weg naar het veld

Joris Nieuwenhuis (26) maakte definitief de overstap van de weg naar het veld. En eigenlijk had hij voor de Vuelta al beslist dat hij zou stoppen op de weg. Hij vond het niet moeilijk om te doen.

"Eigenlijk was het totaal niet moeilijk. Ik verafschuwde niet meteen het wegwielrennen of iets dergelijks. Het was ook juist een soort opluchting, omdat ik wist dat het erna klaar zou zijn. Omdat ik aan fietsen an sich geen hekel heb en het fysiek ook echt goed ging, vond ik het eigenlijk juist fijn om die grote ronde te rijden", zegt hij bij In de Leiderstrui.

"Het heeft me alleen zoveel energie gegeven om weer in een nieuwe ploeg te zitten, met een nieuwe omgeving. Ik doe iets waar ik echt naar uit heb gekeken, daarom voel ik denk ik geen vermoeidheid. Ik ben mentaal juist fris. Ik voel een enorm goede connectie bij deze ploeg en hoe het nu gaat is het echt genieten", zei hij nog.